Torino: lo spazio dedicato a Pier Giorgio Frassati si affianca agli altri Santi torinesi

Domani, venerdì 10 aprile alle 18, nella Chiesa di Santa Maria di Piazza a Torino (via Santa Maria, 4) saranno presentate le novità in occasione dell’avvio dell’anno dedicato al 125° anniversario della nascita del Santo e inaugurazione del nuovo spazio espositivo dedicato ai “Santi Torinesi”.

Il complesso di Santa Maria di Piazza ha ampliato i propri spazi espositivi per ospitare - insieme a “Verso l’Altro”, la mostra multimediale permanente sulla vita di Pier Giorgio Frassati - una nuova area dedicata ai “Santi Torinesi” pensata anche come sala per mostre temporanee, iniziative educative del territorio circostante e, soprattutto, attività di gruppi giovanili. In occasione dell’inaugurazione sarà comunicato il nome scelto per questo nuovo spazio.

Le novità relative al percorso espositivo di “Verso l’Altro” riguardano la maggiore accessibilità ai contenuti, garantita alle persone non udenti o ipoudenti tramite descrizioni nella Lingua dei Segni (LIS), alle persone non vedenti e ipovedenti grazie a pannelli tattili e sistemi di audiodescrizione e, a tutti, con il “Virtual Tour” in sei lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco e LIS), che assicura fruibilità anche a un pubblico internazionale o a chi non può visitare fisicamente la mostra. A queste si aggiungono sette nuovi filmati e una web app (“I luoghi di Pier Giorgio”) con tre sezioni tematiche (“Verso l’Altro” che introduce alla mostra; “Frassatour” con i luoghi di Torino cari a Pier Giorgio, raccontati in prima persona; “Sentieri Frassati” con i percorsi escursionistici intitolati in tutte le regioni d’Italia a Pier Giorgio) e disponibile in cinque lingue.

I nuovi contenuti e le nuove funzionalità di “Verso l’Altro” e il nuovo spazio dedicato ai “Santi Torinesi” saranno presentati venerdì 10 aprile alle ore 18, in occasione dell’evento di avvio dell’anno dedicato al 125° anniversario della nascita di Pier Giorgio Frassati (nato a Torino il 6 aprile 1901), di cui si parlerà nel corso di un incontro con il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Torino monsignor Alessandro Giraudo, la delegata dall’Arcivescovo per il Comitato diocesano per il centenario di Pier Giorgio Frassati suor Carmela Busìa, il parroco di Pollone don Luca Bertarelli, Alberto Riccadonna direttore del giornale diocesano “La Voce e il Tempo” e Paolo Pellegrini amministratore delegato di Mediacor, società che ha coordinato l’intero progetto di “Verso l’Altro”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Antonioli.

Pier Giorgio Frassati (Torino, 6 aprile 1901 – 4 luglio 1925) è stato canonizzato da Papa Leone XIV il 7 settembre 2025 a Roma.

“Verso l’Altro” è in piazzetta dell’Università dei Mastri Minusieri 3A, a Torino, e lo spazio espositivo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Maggiori informazioni su www.versolaltro.it.

“Verso l’Altro” e lo spazio dei “Santi Torinesi” sono un progetto dell’Arcidiocesi di Torino, realizzato da Mediacor (contatti: web mediacor.it , e-mail info@mediacor.it , tel. 3487619700) con il sostegno della Fondazione CRT, della Compagnia di San Paolo, della Conferenza Episcopale Italiana, dell’Opera Diocesana Pier Giorgio Frassati, dei donatori e delle donatrici della piattaforma For Funding.



