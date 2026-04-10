Intervento dei Carabinieri a Biella per un tamponamento tra auto. È successo nella prima serata di oggi, 10 aprile, in via Milano, nel rione di Chiavazza. Sono in corso, al momento, gli accertamenti di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto. Inoltre, dalle informazioni raccolte, una donna sarebbe stata assistita sul posto, rimasta lievemente ferita a seguito dell’urto.
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Biella, tamponamento tra auto in via Milano
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