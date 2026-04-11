Sagliano, frana e detriti sulla strada: al via intervento urgente su via Grosso per Oneglie

Il comune di Sagliano Micca informa che, a seguito di un movimento franoso verificatosi nei giorni scorsi, un tratto della strada comunale di via Grosso, che collega l'abitato alla frazione di Oneglie, è stato interessato da una caduta di detriti provenienti dal versante sovrastante. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali.

“Al fine di garantire la sicurezza pubblica, è stata emessa un’ordinanza urgente per l’avvio immediato di interventi di messa in sicurezza dell’area – si legge nella nota del Comune - Gli interventi previsti comprendono la rimozione del materiale instabile e dei detriti, il taglio delle essenze arboree pericolanti, la posa di blocchi in calcestruzzo per proteggere la carreggiata e l’installazione di strutture di contenimento per prevenire ulteriori distacchi. I lavori saranno eseguiti in regime di somma urgenza entro 15 giorni dall’adozione dell’ordinanza. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nell’area interessata e a rispettare eventuali limitazioni o segnalazioni presenti. L’amministrazione continuerà a monitorare la situazione al fine di garantire la sicurezza e il ripristino delle normali condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile”.