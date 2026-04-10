Allarme furti in Valle Cervo, colpi in serie tra Miagliano e Tavigliano

Serie di furti in Valle Cervo. Dalle informazioni raccolte, tre abitazioni di Miagliano sono finite nel mirino dei ladri. In due sono riusciti ad introdursi all’interno dei locali e a rovistare nelle diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, è stato sottratto un portafogli con del denaro contante. Inoltre, in una casa, era presente la proprietaria, situata al piano superiore dell’edificio.

I fatti sono avvenuti in orario serale. Danneggiata anche una recinzione, posta a due passi dal bosco, e un paio di porte d’ingresso. Infine, a Tavigliano, un nuovo furto in una villetta ma nulla è stato sottratto. Su tutti questi episodi indagano i militari dell’Arma.