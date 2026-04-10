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CRONACA | 10 aprile 2026, 17:40

Allarme furti in Valle Cervo, colpi in serie tra Miagliano e Tavigliano

Quattro abitazioni nel mirino dei ladri, indagano i Carabinieri.

Allarme furti in Valle Cervo, colpi in serie tra Miagliano e Tavigliano (foto di repertorio)

Allarme furti in Valle Cervo, colpi in serie tra Miagliano e Tavigliano (foto di repertorio)

Serie di furti in Valle Cervo. Dalle informazioni raccolte, tre abitazioni di Miagliano sono finite nel mirino dei ladri. In due sono riusciti ad introdursi all’interno dei locali e a rovistare nelle diverse stanze in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, è stato sottratto un portafogli con del denaro contante. Inoltre, in una casa, era presente la proprietaria, situata al piano superiore dell’edificio. 

I fatti sono avvenuti in orario serale. Danneggiata anche una recinzione, posta a due passi dal bosco, e un paio di porte d’ingresso. Infine, a Tavigliano, un nuovo furto in una villetta ma nulla è stato sottratto. Su tutti questi episodi indagano i militari dell’Arma.

g. c.

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