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CRONACA | 10 aprile 2026, 17:20

Scontro auto-monopattino a Verrone, c’è un ferito: altri sinistri a Biella, Brusnengo e Valdengo

Sul posto 118, Carabinieri e agenti della Polizia Stradale.

Scontro auto-monopattino a Verrone, c’è un ferito: altri sinistri a Biella, Brusnengo e Valdengo (foto di repertorio)

Scontro auto-monopattino a Verrone, c’è un ferito: altri sinistri a Biella, Brusnengo e Valdengo (foto di repertorio)

Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese. Nella serata di ieri, 9 aprile, si è verificato un violento scontro tra un’auto e un monopattino per cause al vaglio delle forze dell’ordine. 

Ad avere la peggio il giovane alla guida del mezzo a due ruote, subito assistito e soccorso dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito. 

Altri sinistri si sono verificati nei comuni di Valdengo, Biella e Brusnengo ma fortunatamente non ci sono state persone ferite. In questo caso, sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

g. c.

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