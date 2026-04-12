Biella, l’Armadio della San Vincenzo apre al pubblico del vintage

L’Armadio della San Vincenzo della Diocesi di Biella apre i battenti al grande pubblico che ama il vestiario d’occasione ma ancora prezioso per qualità e modelli, che si trova solo in particolari occasioni. E una di queste sarà proprio sabato 18 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede, a Biella, in via Don Minzoni 2.

L’Armadio della San Vincenzo è un servizio in attività da decenni. Riceve e seleziona i capi di vestiario, per uomo e donna, che vengono donati per essere messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Le donazioni sono generose e il servizio è apprezzato. Ma rimangono tante opportunità che, se conosciute, potrebbero intercettare l’interesse di un pubblico ampio e curioso. Da qui l’idea l’idea di aprire le tante opportunità che offre l’Armadio a coloro che amano cercare le buone occasioni, scoprire vestiti e capispalla, a volte a molto originali, al costo di una piccola offerta.

I capi di vestiario, da uomo e donna, pantaloni, vestiti, giacche, completi e via elencando, sono selezionati per questa particolare occasione. Il primo esperimento, l’anno scorso ha riscosso notevole interesse e un interessante riscontro, per cui ecco la seconda edizione. Il ricavato è utilizzato dalle volontarie e dai volontari dell’armadio per acquistare quanto necessario a vestirsi ma non reperibile fra le donazioni e cioè biancheria intima, asciugamani, pantaloni e scarpe da ginnastica, particolarmente richiesti da coloro che frequentano il servizio.