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Biella | 12 aprile 2026, 19:10

Biella, l’Armadio della San Vincenzo apre al pubblico del vintage

A disposizione abiti e capispalla al costo di una piccola offerta: con il ricavato i volontari acquistano biancheria intima e vestiario di pronto uso.

Biella, l’Armadio della San Vincenzo apre al pubblico del vintage

Biella, l’Armadio della San Vincenzo apre al pubblico del vintage

L’Armadio della San Vincenzo della Diocesi di Biella apre i battenti al grande pubblico che ama il vestiario d’occasione ma ancora prezioso per qualità e modelli, che si trova solo in particolari occasioni.   E una di queste sarà proprio sabato 18 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede, a Biella, in via Don Minzoni 2.

L’Armadio della San Vincenzo è un servizio in attività da decenni. Riceve e seleziona i capi di vestiario, per uomo e donna, che vengono donati per essere messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Le donazioni sono generose e il servizio è apprezzato. Ma rimangono tante opportunità che, se conosciute,  potrebbero intercettare l’interesse di un pubblico ampio e curioso.   Da qui l’idea l’idea di aprire le tante opportunità che offre l’Armadio a coloro che amano cercare le buone occasioni, scoprire vestiti e capispalla, a volte a molto originali, al costo di una piccola offerta. 

I capi di vestiario, da uomo e donna, pantaloni, vestiti, giacche, completi e via elencando, sono selezionati per questa particolare occasione. Il primo esperimento, l’anno scorso ha riscosso notevole interesse e un interessante riscontro, per cui ecco la seconda edizione. Il ricavato è utilizzato dalle volontarie e dai volontari dell’armadio per acquistare quanto necessario a vestirsi ma non reperibile fra le donazioni e cioè  biancheria intima, asciugamani, pantaloni e scarpe da ginnastica, particolarmente richiesti da coloro che frequentano il servizio.

Redazione g. c.

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