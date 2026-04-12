Biella, è in arrivo il maltempo: è allerta gialla

A partire dalla tarda serata di oggi, 12 aprile, sono attese piogge diffuse e nuova neve sulle Alpi sopra ai 1800 m. Lo rende noto l'Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "Il promontorio anticiclonico che ha mantenuto condizioni stabili e soleggiate fino a ieri ha ceduto il passo ad una depressione che dalla Libia si sta unendo ad una più vasta saccatura proveniente dalle Isole Britanniche. Il risultato di questo sodalizio è l’instaurarsi di correnti caldo-umide sud-orientali che collidendo con l’arco alpino piemontese causeranno diffuse precipitazioni. Le aree più interessate sono quelle montane e pedemontane, dove le piogge saranno moderate con locali picchi più intensi mentre le pianure avranno piogge tra deboli e moderate. L’intensità delle precipitazioni è in crescendo durante la notte, dapprima sui settori nord-occidentali, poi in spostamento nella giornata di domani verso quelli sud-occidentali. L’attenuazione dei fenomeni è prevista nella seconda metà di domani, con ancora una coda di piogge martedì".

Oggi pomeriggio non sono da escludersi locali rovesci o temporali sulle pianure di Novarese, Vercellese e Torinese. Inoltre, per la giornata di domani è prevista la possibilità di inneschi isolati di frane superficiali nelle zone occidentali (B e C) e sui settori collinari di Cuneese, Novarese, Torinese e Vercellese (zone F, I ed L). Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha pertanto emesso, per domani, un’allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori settentrionali (zone A e B) e occidentali (zone C, D, E ed F) e sulle pianure (zone I, L e M). Su tali zone potrebbero verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.