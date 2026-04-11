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Valle Cervo | 11 aprile 2026, 17:30

Pralungo, arrivati fondi importanti per progetti di crescita e cura del territorio

Pralungo, arrivati fondi importanti per progetti di crescita e cura del territorio (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Pralungo, arrivati fondi importanti per progetti di crescita e cura del territorio (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Mercoledì 1° aprile, a Biella, sono stati firmati importanti accordi per il nostro territorio, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore Marco Vignale.

Grazie al programma Sviluppo e Coesione, il comune di Pralungo ha ottenuto fondi fondamentali per la realizzazione dell’ambulatorio comunale e la ristrutturazione dell’ex centro anziani di Sant’Eurosia, che sarà presto messo a disposizione della Fanfara Alpini Pralungo e della Pro Loco. Lo rende noto l’amministrazione comunale. 

E aggiunge: “Inoltre, è notizia di questi giorni che il nostro Comune si è aggiudicato un contributo di 20.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, grazie al Bando Territori+, destinato alla realizzazione di una cucina presso il polivalente. Buone notizie che parlano di crescita, collaborazione e attenzione al nostro territorio”.

Redazione g. c.

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