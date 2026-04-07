 / Valle Elvo

Valle Elvo | 07 aprile 2026, 17:00

Mongrando, dalla Regione ecco 163mila euro per lavori sulla roggia

Mongrando, dalla Regione ecco 163mila euro per lavori sulla roggia

Mongrando, dalla Regione ecco 163mila euro per lavori sulla roggia

“A prova del costante dialogo con gli enti sovracomunali, abbiamo ricevuto conferma dalla Regione Piemonte dello stanziamento di 163mila euro destinati al nostro comune a copertura dei fondi impiegati per interventi di somma urgenza sulla roggia di Mongrando a seguito dell'alluvione dello scorso aprile”. A renderlo noto l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Teagno. 

E aggiunge: “Questo risultato è il frutto di una proficua e continua sinergia tra le istituzioni. Il Comune resta sempre vigile nel presidiare il territorio e nel sollecitare gli interventi necessari per la pubblica incolumità. La sicurezza dei nostri cittadini e la mitigazione del rischio idrogeologico rientrano certamente nelle nostre priorità.  Continueremo a lavorare fianco a fianco con la Regione per garantire che Mongrando riceva l'attenzione e le risorse che merita”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore