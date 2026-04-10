Elezioni comunali 2026, Marco Lamantia presenta la lista: ecco “Insieme per Tavigliano”

In vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio prossimi si presenta la lista civica “Insieme per Tavigliano”, che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Lamantia, attuale consigliere dell’amministrazione uscente.

La lista è composta da Alessia Caneparo, Cecilia Corniati, Simone Gecchelin, Roberto Marchesini, Matteo Napolitano, Elena Ramella, Agnese Mattia Sella, Annalisa Bardò Tiboldo, Renzo Tiboldo e Renzo Zorzi. Ad eccezione del candidato sindaco, dell’assessore uscente Elena Ramella e della consigliera Alessia Caneparo, tutti gli altri candidati si presentano per la prima volta.

Il programma elettorale, che sarà reso noto nelle prossime settimane, si articola attorno a temi centrali per la comunità. Tra questi figurano il decoro urbano e la sicurezza, tema particolarmente sentito alla luce dei recenti episodi avvenuti in paese. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al turismo sostenibile, con la valorizzazione del Monte Casto. Tra le priorità della lista emergono anche: il miglioramento dell’inclusività, attraverso il superamento delle barriere architettoniche; la salvaguardia ambientale; la riqualificazione del cimitero; la tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

“Particolare rilievo sarà inoltre attribuito al centro polivalente, struttura strategica per scuole e associazioni, oltre che punto di riferimento per eventi e manifestazioni locali – sottolinea Lamantia - Si tratta di elementi che fanno parte di un programma più ampio e articolato che la lista intende portare avanti per il paese. Un progetto che si ritiene realistico e concretamente realizzabile, senza promesse irrealizzabili e con la volontà di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio ma al tempo stesso aperto all’ambizione di porsi obiettivi più sfidanti, per costruire insieme un futuro migliore per la comunità”.