Karate, medaglie e buone prestazioni per il Quadrifoglio Team 2

Domenica 29 marzo si è tenuta la 3° gara regionale AICS al palazzetto Le Cupole a Torino. Presente anche l’A.S.D. Quadrifoglio Karate Team 2, con i suoi tecnici Valter Broglio, Marco Broglio e Moreno Lorenzini, è tornata a portare i suoi atleti a competere e a salire nuovamente sul podio portando a casa 5 ori e 6 quarti posti.