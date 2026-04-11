Varata la stagione di Rally 2026 di Corrado Pinzano: sarà nel “tricolore” challenger con la Skoda Fabia RS di PA Racing

Archiviato il 2025 con il terzo posto finale nel Trofeo Italiano Rally, Corrado Pinzano è pronto a rilanciare la sfida tricolore affrontando la nuova stagione nel neonato Campionato Italiano Rally Challenger 2026, articolato su sei appuntamenti in calendario tra maggio e novembre.

Il pilota biellese, già Campione del Trofeo Italiano Rally nel 2024, conferma il proprio programma in continuità con la passata stagione: al suo fianco è confermato il copilota comasco Mauro Turati, con il quale condivide l’abitacolo dal 2023, mentre sul fronte tecnico proseguirà la collaborazione con la bergamasca PA Racing. Confermata anche la vettura, la Skoda Fabia RS Rally2, in una stagione che si preannuncia ricca di novità, stimoli e di un confronto tecnico-sportivo di alto livello.

Il nuovo Campionato Italiano Rally Challenger 2026 torna a una formula a girone unico su sei gare, ciascuna con un chilometraggio competitivo compreso tra i 90 e i 110 chilometri. Tra le principali novità regolamentari spicca l’introduzione ufficiale della Power Stage, prevista come ultima prova speciale di ogni rally e con una lunghezza minima di sette chilometri: un elemento che rafforza l’importanza sportiva del finale di gara e aumenta la visibilità delle competizioni nel panorama nazionale.

La stagione scatterà il 9-10 maggio con il Rally “Coppa Valtellina”, per poi proseguire con i rallies “Valli Ossolane (13-14 giugno) Rally “della Marca” (11-12 luglio) “1000 Miglia” (4-6 settembre), “Città di Bassano” (9-10 ottobre), per chiudere poi al “Trofeo Villa d’Este-Aci Como” (7-8 novembre).

INTERVENTO DI CORRADO PINZANO: “Ripartiamo con grande motivazione e con la voglia di confermare quanto di buono abbiamo costruito nella scorsa stagione. Il Campionato Italiano Rally Challenger rappresenta una sfida nuova e stimolante, con gare tecniche e avversari annunciati di alto livello. Ritrovare al mio fianco Mauro Turati, la PA Racing e la Skoda Fabia RS Rally2 è un valore importante: è il segno della continuità ed essa sarà uno dei nostri punti di forza. L’obiettivo è essere competitivi fin da subito e giocarci un ruolo da protagonisti per tutta la stagione”.