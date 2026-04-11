Cossato, al via il 13° Valli Biellesi: la partenza degli equipaggi in gara FOTO e VIDEO

Interesse e buona partecipazione a Cossato per la partenza degli equipaggi in gara al 13° Valli Biellesi - Memorial Umberto Drago, prova di regolarità classica e turistica, in programma nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, organizzata da Veglio 4x4 e sostenuta dall’Automobile Club Biella. I mezzi hanno sfilato davanti agli spettatori nella centralissima piazza Elvo Tempia.

L’atto di chiusura è previsto nel pomeriggio odierno sempre a Cossato. La cerimonia delle premiazioni avrà luogo vicino al Teatro Comunale, con orario d’inizio alle 18.30. Nell’attesa, al Cossato Motor Village, si terranno esposizioni di vetture moderne da parte dei concessionari della zona, oltre ad un prestigioso “amarcord” che farà da cornice, grazie ad appassionati collezionisti locali, rappresentato con la mostra “Rally Lana since 1973”.