13° Valli Biellesi, in gara anche l’ Equipe Vitesse

Quasi tutto pronto per la 13° edizione del Trofeo Valli Biellesi, secondo memorial Umberto Drago, in programma sabato 11 aprile. La gara sarà valida per il campionato italiano di Regolarità Classica e primo appuntamento del Challenge Aci Biella, riservato invece a quella Turistica.

Sarà la città di Cossato a ospitare questo evento, con partenza e arrivo nella centralissima piazza Elvo Tempia , mentre la Power Stage si svolgerà in via Mazzini dove il pubblico potrà seguire al meglio le sfide sui pressostati dei concorrenti.

Equipe Vitesse sarà presente con la coppia di Valdilana formata da Luca Florio e Nadia Giardino sulla Toyota Celica Gt Four, iscritti nel 10° Raggruppamento mentre tra le moderne saranno protagonisti Roberto Giachetti e Roberto Pedriali sulla Abarth 595 Competizione.