“Bando eventi”: dalla Fondazione CRB 169 mila euro, l’elenco completo dei contributi deliberati

Ammonta a € 169.000 l’importo deliberato nell’ambito della prima scadenza del “Bando eventi”, così suddivisi nelle varie aree di intervento:

· Educazione e Ricerca € 39.500,00;

· Cultura e Territorio € 112.500,00;

· Welfare € 17.000,00.

Il bando, suddiviso in due scadenze annuali in base alle date di realizzazione degli eventi, è molto importante per la valorizzazione del territorio, in quanto mira a sostenere manifestazioni di alto valore sociale, culturale ed educativo. Appena archiviata la prima scadenza oggi si apre, con modalità invariate, la seconda che si concluderà il 26 giugno.

L’obiettivo centrale del Bando eventi è quello di favorire la vitalità locale attraverso il sostegno a iniziative capaci di generare aggregazione e crescita culturale per la comunità biellese. Tra le sue caratteristiche principali spicca l’attenzione alla capacità dei progetti di fare rete, premiando le realtà che dimostrano solidità organizzativa e ricadute concrete. Le aree di intervento spaziano dal welfare all'educazione, garantendo una copertura trasversale delle necessità del territorio. È uno strumento pensato per enti non profit, pubblico-religiosi e associazioni, richiedendo una programmazione precisa e coerente con le tempistiche di realizzazione. In sintesi, il bando agisce da catalizzatore per trasformare idee creative in opportunità di sviluppo sociale e turistico duraturo.

Il bando inoltre è un contesto sicuro nel quale sperimentare nuove tipologie di format ed eventi: ogni anno infatti vengono sostenute sia iniziative consolidate sia nuove progettualità all’interno delle quali il contributo della Fondazione risulta determinante per sostenere azioni creative.

Tradizionalmente nel Biellese la primavera e l’estate sono stagioni particolarmente ricche di eventi e il sostegno della Fondazione permetterà di tessere una tela di varie iniziative capaci di costituire un’attrattiva territoriale singolarmente o in collegamento tra loro.

Concerti, Festival, manifestazioni di vario tipo si incontrano sfogliando l’elenco dei contributi di questa scadenza del Bando Eventi: da “Biveg 2026” che come ogni anno animerà il Piazzo con le proposte green al Festival “Argilliamo” che a Graglia permette di avvicinarsi al mondo della ceramica; dal Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa di Bose a “Bollicine in Jazz” al Lago di Viverone.

“Il Bando non è solo uno strumento di erogazione, ma un progetto corale che abbraccia welfare, educazione e cultura con la priorità di sostenere iniziative che sappiano unire attrattività turistica e coesione sociale, trasformando il Biellese in un laboratorio di vitalità permanente. La nostra forza risiede nelle reti capillari tra enti pubblici e terzo settore, capaci di valorizzare luoghi iconici come il borgo del Piazzo o le oasi naturalistiche della Valle Cervo e della Valle Elvo. Sosteniamo tipologie di eventi molto diverse: dai festival di respiro internazionale alle rassegne teatrali itineranti, dalle manifestazioni sportive inclusive ai progetti educativi per i giovani. L'importanza di queste azioni risiede nella loro capacità di generare un indotto concreto, dimostrando che investire in cultura significa investire nello sviluppo economico e nel benessere di ogni cittadino del nostro territorio" dichiara il Presidente Michele Colombo.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

Bando “Eventi”

(TOTALE € 169.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 138.500,00

Educazione, istruzione e formazione € 9.000,00

€ 4.000,00 Associazione Noi del Piazzo – Biella, per la realizzazione della manifestazione BIVEG 2026 - Be vegan be green!;

€ 2.000,00 Osservatorio Astronomico Cavaglià APS – Torino, per la realizzazione della manifestazione Viaggio nello spazio: divulgazione astronautica per tutti;

€ 2.000,00 Comune di Gifflenga – Gifflenga (BI), per la realizzazione della manifestazione A caccia di saperi;

€ 1.000,00 APS Bambini "al centro"– Biella, per la realizzazione della manifestazione Cinquant'anni di attività: un percorso educativo.

Arte, attività e beni culturali € 88.500,00

€ 4.000,00 Amministrazione Santuario di Oropa – Biella, per la realizzazione della manifestazione Tra spirito e musica;

€ 4.000,00 Associazione culturale "UP"– Graglia (BI), per la realizzazione della manifestazione "Argilliamo" Festa della ceramica e dei Bambini quinta edizione;

€ 4.000,00 Sonoria aps-ets – Biella, per la realizzazione della manifestazione Arte in villa - rassegna artistica a Villa Berlanghino – Cossato;

€ 4.000,00 Chromatic Chamber Orchestra – Ponderano (BI), per la realizzazione della manifestazione Harmonie nel biellese – stagione concertistica Chromatic Chamber Orchestra;

€ 4.000,00 Tacafile associazione culturale – Trivero (BI), per la realizzazione della manifestazione Archivi in movimento 2026. Dal filo al gesto: tessuti, sport e memoria industriale;

€ 4.000,00 Associazione Stilelibero – Biella, per la realizzazione della manifestazione Connessioni. Due giorni a Castellengo 23 e 24 maggio 2026 – Castellengo di Cossato (BI);

€ 3.000,00 Proloco di Occhieppo Superiore - centro d'incontro – Occhieppo Superiore (BI), per la realizzazione del Festival dell'instabilità e del disequilibrio - 5° edizione;

€ 3.000,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per l'educazione continua – Biella, per la realizzazione della manifestazione Sinfonia di Arte, Note e Parole;

€ 3.000,00 Comunità Monastica di Bose – Magnano (BI),per la realizzazione del XXXII Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa;

€ 3.000,00 Associazione culturale Arcipelago Patatrac – Biella, per la realizzazione della manifestazione Un teatro per tutti! Rassegna per bambini, giovani e adulti (edizione 2026);

€ 3.000,00 Orizzonti creativi aps ets – Biella, per la realizzazione della manifestazione Orizzonti creativi primavera/estate 2026;

€ 3.000,00 Comune di Rosazza – Rosazza (BI), per la realizzazione della manifestazione E-state a Rosazza;

€ 3.000,00 Associazione Amici di San Nicola onlus – Biella, per la realizzazione della manifestazione R..Estate a San Nicola;

€ 3.000,00 Bi young ets – Biella, per la realizzazione della manifestazione Drive in – 2026;

€ 3.000,00 Università Popolare dell'alto Monferrato – Acqui terme (AL), per la realizzazione della 4a stagione concertistica Concerti sulla terrazza di Oropa: “Armonia del Creato” San Francesco d’Assisi e Wolfgang Amadeus Mozart (La lode, la natura, la gioia);

€ 3.000,00 Delegazione FAI di Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Note per il FAI;

€ 2.000,00 Mares APS – Biella, per la realizzazione della manifestazione Frammenti di Medioevo (II edizione);

€ 2.000,00 A.m.s.a.p auto moto storiche Alto Piemonte – Biella, per la realizzazione della manifestazione 2° rievocazione circuito motociclistico di Biella 1939;

€ 2.000,00 Corale di Casapinta - gruppo vocale di ispirazione popolare – Casapinta (BI), per la realizzazione della manifestazione 37° festival dei cori;

€ 2.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo – Pralungo (BI), per la realizzazione della manifestazione “Una notte di musica, emozioni e solidarietà”;

€ 2.000,00 Associazione Garnerius Amici del monastero di Castelletto Cervo – Castelletto Cervo (BI), per la realizzazione della manifestazione Il medioevo al monastero;

€ 2.000,00 Circolo culturale sardo "Su nuraghe" – Biella, per la realizzazione della manifestazione Sardi a Biella in continuità di fede e cultura;

€ 2.000,00 Associazione Augusto Blotto – Torino, per la realizzazione della manifestazione Pollone, 1942: Augusto Blotto e Emilio Jona celebrano il loro giovanile esilio biellese in prosa e in poesia;

€ 2.000,00 Orchestra Filarmonica Biellese – Tollegno (BI), per la realizzazione della manifestazione Apprezziamo la musica classica;

€ 2.000,00 Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS - Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione della manifestazione "Aprile in musica", Rassegna musicale - Diciannovesima Edizione;

€ 2.000,00 Gruppo alpini Lessona – Lessona (BI), per la realizzazione della manifestazione 70° anniversario di fondazione del gruppo di Lessona – Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella;

€ 2.000,00 Pro loco di Strona aps – Strona (BI), per la realizzazione della manifestazione Strona & arte 2026;

€ 2.000,00 Fuoriprogramma aps – Magnano (BI), per la realizzazione della manifestazione Fotografare la musica;

€ 2.000,00 Yoga in Wonderland – Biella, per la realizzazione della manifestazione Music in Wonderland;

€ 2.000,00 Associazione filodrammatica I nuovi camminanti – Biella, per la realizzazione dell’attività teatrale e culturale anno 2026 - rassegna teatrale;

€ 1.500,00 Zeta 1 aps – Zumaglia (BI), per la realizzazione della manifestazione Tessere futuro II Arte, rigenerazione e comunità;

€ 1.500,00 Associazione Amici del Cinema onlus - Sandigliano (BI), per la realizzazione della manifestazione Sandigliano nella storia: la riscoperta del ricetto, l'anniversario del paese nel suo 1030esimo anno;

€ 1.500,00 Agape associazione artistica di volontariato odv – Biella, per la realizzazione della manifestazione Non si vede bene che col cuore: in viaggio con il piccolo principe - seconda edizione;

€ 1.000,00 Culturalmente - Associazione Culturale Biellese - e.t.s.- Candelo (BI), per la realizzazione della manifestazione Il sabato del Ricetto;

€ 1.000,00 Parrocchia Sant’Antonio Abate – Biella, per la realizzazione del Palio dei quattro cantoni;

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 8.500,00

€ 3.000,00 Auser Insieme provinciale di Biella aps Associazione per l'invecchiamento attivo ets – Biella, per la realizzazione della manifestazione Invecchiamento attivo;

€ 3.000,00 "Per Contare di Più" Associazione Biellese Famigliari e Utenti Psichiatrici – Biella, per la realizzazione del convegno "La terra di mezzo" - Tra due mondi: il dis-agio nella transizione dai servizi per minori a quelli per adulti;

€ 2.500,00 Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Giornata Internazionale dell’Infermiere-eventi aperti alla cittadinanza.

Volontariato, beneficenza, filantropia € 8.500,00

€ 3.000,00 A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule Gruppo intercomunale area biellese Odv – Cossato, per la realizzazione della manifestazione La via del dono;

€ 3.000,00 Medici con l'Africa Cuamm Gruppo del Piemonte ETS – Biella, per la realizzazione della manifestazione Crescere il futuro: Raduno interregionale dei Gruppi Cuamm 2026;

€ 2.500,00 Odv arci solidarietà Thomas Sankara – Biella, per la realizzazione della manifestazione Il Secolo è mobile.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 24.000,00

€ 4.000,00 Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra ODV – Sordevolo (BI), per la realizzazione della manifestazione Biellese da scoprire 2026;

€ 4.000,00 Viaggi e Miraggi – Padova, per la realizzazione del Festival Richiamo del Bosco;

€ 3.000,00 Comune di Vigliano Biellese - Vigliano Biellese, per la realizzazione della manifestazione ViVigliano 2026;

€ 3.000,00 EGDA - Ethnobotany and Gastronomic Diversity Association - Occhieppo Inferiore (BI), per la realizzazione della manifestazione Primavera Gastronomica 2026;

€ 3.000,00 Associazione Turistica Pro Loco Brusnengo Aps – Brusnengo (BI), per la realizzazione della manifestazione Voci della terra : memoria, canti e racconti per Brusnengo;

€ 3.000,00 Proloco di Viverone – Viverone (BI) , per la realizzazione della manifestazione Bollicine in Jazz 2026;

€ 2.000,00 Turismo in Langa APS – Alba (CN), per la realizzazione della manifestazione Le verità sul vino 2026;

€ 1.000,00 Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Zimone – Zimone, per la realizzazione della manifestazione Cantavino 2026 Edizione 27^;

€ 1.000,00 Pro Loco di Rosazza – Rosazza (BI), per la realizzazione della manifestazione Vivi Rosazza 2026.

ALTRI SETTORI € 30.500,00

Attività Sportiva € 30.500,00

€ 4.000,00 Fondazione Maria Bonino – Camandona (BI), per la realizzazione della manifestazione Camminata Camandonina World Edition 2026;

€ 3.000,00 ASD Paladini Junior – Ponderano (BI), per la realizzazione della manifestazione Fiore Day - edizione 2026;

€ 3.000,00 ASD UCAB 1925 – Biella, per la realizzazione della manifestazione 84° corsa ciclistica Torino/Biella - 30° Giro della Provincia di Biella - 19.4.2026;

€ 3.000,00 Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori associazione prov. di Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Cancer Survivors Day 2026;

€ 3.000,00 ASD La Vetta Running – Mongrando (BI), per la realizzazione della manifestazione Trail Della Diga (siglabile TDD) 2026;

€ 3.000,00 Velo Club Piatto 2015 – Piatto (BI), per la realizzazione della manifestazione 74° Trofeo Squillario - 1° Trofeo Città di Cossato;

€ 2.500,00 Comitato Giochi Intercomunali – Vallanzengo (BI), per la realizzazione della manifestazione Giochi intercomunali 2026;

€ 2.000,00 A.P.D. U.S. Gaglianico – Gaglianico (BI), per tornei sportivi;

€ 2.000,00 A.P.D. Pietro Micca – Biella, per la realizzazione di due eventi di promozione sportiva Corsa Podistica Graglia Monbarone e Spettacolo Ginnastica Ritmica;

€ 1.500,00 ASD Piemonte Ginnastica – Biella, per la realizzazione della manifestazione Favole in movimento;

€ 1.000,00 F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Torino, per la realizzazione della manifestazione Festa del Calcio Giovanile 2026;

€ 1.000,00 Cycling Center Associazione Sportiva Dilettantistica – Cossato (BI), per la realizzazione della manifestazione Giovani e bicicletta - una scommessa vincente;

€ 1.000,00 A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso – Biella, per la realizzazione della manifestazione Torneo Internazionale "Città di Biella";

€ 500,00 Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora – Biella, per la realizzazione della manifestazione Giro delle Filandre.