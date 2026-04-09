Vallemosso nelle foto d'archivio: la fabbrica Mino nel 1800

L’immagine di oggi ci riporta alla Biella di fine Ottocento. Ritrae la fabbrica di panni-lana Mino, situata in Salita dei Cappuccini, regione Bottalino.
Giuseppe Vincenzo Mino avviò la sua attività nel 1861 a Vallemosso, per poi trasferirla a Biella intorno al 1873, come ricorda la Guida storico-artistico-industriale di Biella e circondario. La scelta non fu casuale: la forza motrice necessaria al funzionamento dei macchinari proveniva da una derivazione del torrente Oropa, che alimentava tutta l’area del Piazzo di Biella, a conferma del ruolo fondamentale dell’acqua nello sviluppo del tessile biellese.
La fabbrica dava lavoro a una quarantina di operai, contribuendo in modo significativo all’economia locale. Giuseppe Vincenzo Mino, figura di rilievo anche nell’ambito dell’amministrazione pubblica, fu a lungo sindaco di Cossila. Morì il 31 ottobre 1905, a ottant’anni.