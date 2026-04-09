Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Aprile 2026, «F» come «FËRPA»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Fërpa è parola che accompagna il quarto mese dell’anno 2026 come la si ritrova in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Fërpa s.f. ▪ [artig.] [abb.] merletto || ël Partigian a argala al vent ant n’ambrassada drùa costa soa cros eterna anzolivà ‘d fërpe ‘d sol e ‘d lerme ‘d galaverna [Tavo] = il Partigiano regala al vento in un abbraccio vigoroso questa sua croce eterna ornata con merletti di sole e lacrime di brina || e ‘l vej Piemont, grand òm di barolé, col ch’an Provensa a-j dijo «flourimand», con le gàide, le ferpe, ël gròss arleuri, l’alum e ‘l chiri grand coma ‘n drapò al buf ëd le montagne [Barba Tòni] = e il vecchio Piemonte, grand’uomo vestito all’antica [con calze e calzoni arrotolati al ginocchio], quello che in Provenza chiamano «uomo vestito alla moda fiorita degli antichi », con le increspature, i gheroni, i merletti, il grosso orologio, il cappello a lucerna grande come una bandiera al soffio delle montagne. 2 frangia || che sagrin l’adiù coma sospèis sle fërpe dl’onda parèj ‘d n’ala d’ochëtta përzonera … [Tavo] = che pena l’addio come sospeso sulle frange dell’onda quasi ala di gabbiano prigioniero …