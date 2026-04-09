Premio Imago 2026, Biella celebra Davide Dato: oltre 90 i partecipanti FOTO

Si è svolta nella serata di ieri, al Circolo Sociale di Biella, la 27ª edizione del Premio Imago, promossa dal Lions Club Biella Valli Biellesi, che ha visto la partecipazione di oltre 90 persone, tra cui numerose scuole di danza del territorio.

L’iniziativa si è aperta alle 18:30 con un’intervista di circa un’ora a Davide Dato, Primo Ballerino dello Staatsballett dell’Opera di Vienna, condotta da Vittoria Bracco e Riccardo Leonesi. Un dialogo partecipato, che ha ripercorso le tappe umane e professionali dell’artista.

La serata è quindi proseguita con la cena, alla presenza di autorità civili e lionistiche, tra cui il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Biella Marzio Olivero, il presidente dell’Unione Industriale Biellese Paolo Barberis Canonico ed Ettore Puglisi, primo vice governatore distrettuale Lions.

Momento centrale dell’appuntamento è stata la consegna del Premio Imago, giunto alla sua 27ª edizione. Il presidente Andrea Valentini ha letto la motivazione ufficiale del riconoscimento, che mette in evidenza “duro lavoro, rigore, dedizione, talento e amore per la danza”, ripercorrendo il cammino di Dato dagli esordi a Biella fino ai palcoscenici internazionali, senza dimenticare la determinazione dimostrata nell’affrontare un grave infortunio.

Il premio valorizza non solo il talento artistico del ballerino, ma anche i valori di impegno, sacrificio e resilienza che il riconoscimento richiama.

“Ricevere questo premio nella mia città ha per me un significato speciale – ha dichiarato Davide Dato – Biella è il luogo dove è iniziato tutto e tornare qui è un’emozione profonda”.

In chiusura, Valentini ha ringraziato il Club per il lavoro svolto nell’organizzazione, sottolineando l’ampia partecipazione e il valore dell’iniziativa per il territorio.