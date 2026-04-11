Biella, quando la comunità fa la differenza: "Grazie di cuore" dalla Scuola dell'Infanzia Piazzo

I genitori e i bambini della Scuola dell’Infanzia di Biella Piazzo esprimono la più sincera gratitudine per aver generosamente donato dei deliziosi prodotti per la lotteria di Pasqua organizzata dalle rappresentanti delle famiglie.

Un ringraziamento è rivolto alle diverse realtà del territorio che hanno contribuito attivamente al successo dell’iniziativa, con il loro prezioso sostegno. La loro collaborazione è stata fondamentale per la buona riuscita dell’attività.

Il loro gesto è un esempio di come la comunità possa unirsi per supportare l’istruzione e il benessere dei bambini. I premi offerti sono stati molto apprezzati e hanno contribuito a rendere la Pasqua ancora più speciale.

Anche le insegnanti si uniscono al ringraziamento.

Grazie.

I genitori della Scuola dell’Infanzia Piazzo