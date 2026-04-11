Servizio Civile 2026, c'è ancora tempo per candidarsi: scade il 16 aprile

C’è tempo fino alle ore 14 del 16 aprile 2026 per presentare la candidatura al bando di Servizio Civile Universale. A ricordarlo è l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, che ripropone il progetto per accogliere nuovi volontari pronti a vivere un’esperienza a contatto con natura e biodiversità.

Con la pubblicazione del bando 2026 sono stati messi a disposizione complessivamente 65.964 posti per giovani dai 18 ai 28 anni interessati a prendere parte a progetti della durata compresa tra 8 e 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali.

La partecipazione rappresenta un’opportunità di crescita personale e un investimento sul proprio futuro, con un assegno mensile di 519,47 euro, contribuendo al tempo stesso alla tutela del patrimonio naturale per il biennio 2026-2027.

Gli aspiranti operatori volontari devono individuare il progetto di interesse sul sito ufficiale del Dipartimento e presentare la domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL entro la scadenza indicata.

Per completare la procedura è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o della Carta d’Identità Elettronica di livello 2. L’invito rivolto agli interessati è quello di consultare la pagina istituzionale dell’ente per verificare tutti i dettagli e inoltrare la candidatura nei tempi previsti.