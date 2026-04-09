Biella, spaccia cocaina davanti ai Carabinieri: scattano denuncia e trasferimento

Nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Biella hanno svolto un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini su dei movimenti sospetti in Strada ai Monti di Biella.

Dopo una lunga attesa, hanno infine notato una Hyundai Kona arrivare a bassa velocità per poi accostare dove era fermo un uomo in bicicletta. L’uomo al volante ha passato un involucro all’uomo in bicicletta, che gli ha invece dato del denaro.

L’acquirente è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 2 grammi circa di cocaina, mentre l’auto è stata seguita fino in città dove un’altra pattuglia l’ha bloccata identificando il conducente in un 37enne egiziano residente in Valle Elvo, già noto per precedenti di polizia specifici.

Oltre ad essere denunciato alla Procura della Repubblica di Biella per spaccio di sostanze stupefacenti, è risultato che l’uomo avesse il permesso di soggiorno scaduto. Grazie ad una rapida ed efficace azione coordinata con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Biella, è stato notificato un decreto di espulsione e si è proceduto al suo trasferimento e collocamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo (GO).

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.