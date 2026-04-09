Incendio a Lessona: fiamme sotto controllo e nessun ferito

Aggiornamento delle 10:30

Nella giornata di ieri, a Lessona, un incendio si è sviluppato a partire dalla legnaia di un'azienda di carpenteria. Intorno alle 18:40 le fiamme hanno avvolto un cassone contenente del materiale isolante, per poi propagarsi ed estendersi ad un piccolo lembo di vegetazione. I Vigili del fuoco hanno estinto completamente l'incendio e le fiamme non hanno causato alcun danno a persone o mezzi. I Carabinieri giunti sul posto confermano che il principio d'incendio si è sviluppato accidentalmente.

Incendio in un’azienda a Lessona, sul posto i Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 8 aprile i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lessona, dove una densa colonna di fumo, visibile anche da lontano, ha fatto scattare l’allarme.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato un container all’interno di un’azienda situata in via Orolungo.

Al momento i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, per escludere qualsiasi rischio di ripresa dell’incendio.

Sul posto si trovano anche i Carabinieri. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.