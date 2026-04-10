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CRONACA | 10 aprile 2026, 09:40

Incendio in Baraggia, 3 inneschi e 4 ettari di terreno a fuoco: c’è l’ombra dell’atto doloso

Vigili del Fuoco e volontari AIB in campo per le operazioni di spegnimento.

Incendio in Baraggia, 3 inneschi e 4 ettari di terreno a fuoco: c’è l’ombra dell’atto doloso

Incendio in Baraggia, 3 inneschi e 4 ettari di terreno a fuoco: c’è l’ombra dell’atto doloso

Aggiornamento ore 9.40

Si sono concluse poco prima delle 23 di ieri, 9 aprile, le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in serata nei pressi del parcheggio della Baraggia, nel comune di Candelo. Dalle informazioni raccolte, sarebbero stati tre i punti di innesco del rogo che ha nuovamente allarmato i residenti. Le fiamme, infatti, erano visibili da diversi punti della provincia. 

All’opera, oltre ai Vigili del Fuoco, anche 20 volontari delle squadre AIB, con 8 mezzi, impegnate anche nella bonifica del terreno. Sembra che siano stati colpiti quasi 4 ettari di terreno. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri Forestali ma si sospetta l’atto doloso. Sono previsti ulteriori sopralluoghi e approfondimenti nella giornata di oggi, 10 aprile.

Il fatto

Non c'è tregua per i volontari AIB che stanno operando per spegnere le fiamme divampate nuovamente nel parcheggio della Baraggia di Candelo. Dietro i molteplici episodi si fa sempre più strada il sospetto del dolo per mano di scellerati piromani. Al momento le operazioni sono ancora in corso.

redazione c / g. c.

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