Salussola, Biella e Cavaglià: tre incidenti in un giorno, diversi i feriti

Tre incidenti stradali con feriti si sono verificati nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, sulle strade del Biellese, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri.

Il primo episodio è avvenuto a Salussola, in frazione Arro, intorno alle 8:00. Si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una donna del '62. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente è uscita dalla carreggiata. Rimasta ferita, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata in codice verde all’ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti. Il veicolo, non più marciante, è stato successivamente recuperato.

Un secondo sinistro si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.15, in via Piacenza a Biella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i controlli di rito con il precursore per l’alcol test, risultato negativo. Il motociclista coinvolto è stato trasportato in ospedale. Entrambe le persone interessate risultano residenti a Biella. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

Un ulteriore scontro stradale è avvenuto a Cavaglià intorno alle 19, dove si è verificato un tamponamento. I mezzi coinvolti sono stati spostati dai militari intervenuti, ma non si conoscono i dettagli della dinamica.