Biella, via i parcheggi da piazza Duomo. I lavori in via Italia sono finiti

Via i parcheggi temporanei da piazza Duomo. I lavori di riqualificazione in Via Italia a Biella per la messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro, sono finiti e l'Amministrazione comunale informa la cittadinanza che i carrai presenti nell'area sono nuovamente accessibili e pertanto piazza Duomo non potrà più essere utilizzata come area di parcheggio e sosta.

I lavori nel cuore di Biella erano iniziati a inizio gennaio nel tratto compreso tra via Marochetti e via Dante. Per illustrare nel dettaglio il progetto e il cronoprogramma, era stata convocata una riunione pubblica rivolta ai residenti del quartiere Riva venerdì 9 gennaio, alle 18.30, nella sala parrocchiale del quartiere.

Il valore complessivo dell’opera ammonta a 3,3 milioni di euro ed è stato finanziato con fondi PNRR: inizialmente previsto a 3 milioni, l’importo è stato aggiornato alla luce delle variazioni di progetto. Via i vecchi cubetti sono stati sostituiti con nuovi blocchi in granito, più grandi e di colore grigio. I marciapiedi sono stati uniformati e tra i giunti non è più stata utilizzata la sabbia. Il fondo stradale è stato completamente rifatto con un cemento plastico permanente, lo stesso adottato in piazza Vittorio Veneto e al centro della via sono state realizzate due trottatoie per riprendere il disegno storico della via Italia originaria, una scelta immaginata dall'amministrazione su indicazione della Soprintendenza".