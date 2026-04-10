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Benessere e Salute | 10 aprile 2026, 07:00

16.000 volte l'anno, qualcuno ha bisogno di Croce Blu Italia FOTO

Come destinare il 5x1000, per farlo bastano pochi passaggi

16.000 volte l'anno, qualcuno ha bisogno di Croce Blu Italia

16.000 volte l'anno, qualcuno ha bisogno di Croce Blu Italia

L'anno scorso, tra le province di Biella, Vercelli e Torino, Croce Blu Italia è intervenuta oltre 16.000 volte. Emergenze, trasporti sanitari, assistenza alle persone più fragili. Ogni giorno, senza interruzioni.

Sono numeri che raccontano una presenza silenziosa - ma dietro a ogni servizio c’è organizzazione, formazione continua e mezzi sempre pronti a partire.

Adesso parliamo di altri due numeri: 5 e 1000

Ovvero, il 5x1000.

Una frazione delle tue tasse che lo Stato comunque ridistribuisce — e che puoi decidere tu dove va. Non è una spesa in più. Non è una donazione. È una scelta su come usare qualcosa che è già tuo.

Destinare quel 5 a Croce Blu Italia significa sostenere mezzi attrezzati, formazione continua, una rete operativa che risponde quando rispondere conta davvero. Significa che quei 16.000 interventi l'anno prossimo – nel territorio di Biella, Ivrea e Vercelli - saranno fatti da una squadra sempre meglio preparata, con mezzi sempre più aggiornati.

Come destinare il 5x1000

Per farlo bastano pochi passaggi:

      1.            Compila la tua dichiarazione dei redditi (730, Modello Redditi o Certificazione Unica)

      2.            Firma nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato”

      3.            Inserisci il codice fiscale: 90039070025

Anche chi non presenta la dichiarazione può aderire rivolgendosi a un CAF o al proprio commercialista.

Croce Blu Italia

Sei sedi operative tra Biella, Vercelli e Torino. Persone formate, mezzi pronti, un numero che risponde.

Il tipo di servizio che si nota solo quando serve. E che funziona solo se c'è qualcuno che lo sostiene.

Sedi operative: Biella, Vercelli, Ivrea, Trivero, Gattinara e Santhià.

📞 015 404370 · ✉️ info@crocebluitalia.it · C.F. 90039070025

16.000 volte l'anno, qualcuno ha bisogno di Croce Blu Italia

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i.p.

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