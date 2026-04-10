16.000 volte l'anno, qualcuno ha bisogno di Croce Blu Italia FOTO

L'anno scorso, tra le province di Biella, Vercelli e Torino, Croce Blu Italia è intervenuta oltre 16.000 volte. Emergenze, trasporti sanitari, assistenza alle persone più fragili. Ogni giorno, senza interruzioni.

Sono numeri che raccontano una presenza silenziosa - ma dietro a ogni servizio c’è organizzazione, formazione continua e mezzi sempre pronti a partire.

Adesso parliamo di altri due numeri: 5 e 1000

Ovvero, il 5x1000.

Una frazione delle tue tasse che lo Stato comunque ridistribuisce — e che puoi decidere tu dove va. Non è una spesa in più. Non è una donazione. È una scelta su come usare qualcosa che è già tuo.

Destinare quel 5 a Croce Blu Italia significa sostenere mezzi attrezzati, formazione continua, una rete operativa che risponde quando rispondere conta davvero. Significa che quei 16.000 interventi l'anno prossimo – nel territorio di Biella, Ivrea e Vercelli - saranno fatti da una squadra sempre meglio preparata, con mezzi sempre più aggiornati.

Come destinare il 5x1000

Per farlo bastano pochi passaggi:

1. Compila la tua dichiarazione dei redditi (730, Modello Redditi o Certificazione Unica)

2. Firma nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato”

3. Inserisci il codice fiscale: 90039070025

Anche chi non presenta la dichiarazione può aderire rivolgendosi a un CAF o al proprio commercialista.

Croce Blu Italia

Sei sedi operative tra Biella, Vercelli e Torino. Persone formate, mezzi pronti, un numero che risponde.

Il tipo di servizio che si nota solo quando serve. E che funziona solo se c'è qualcuno che lo sostiene.

Sedi operative: Biella, Vercelli, Ivrea, Trivero, Gattinara e Santhià.

📞 015 404370 · ✉️ info@crocebluitalia.it · C.F. 90039070025