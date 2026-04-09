Lavori sulle tratte ferroviarie Torino - Milano e Novara - Biella, attenzione alle variazioni

I giorni 12 e 19 aprile, dalle ore 6:00 alle 14:00, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Novara, i seguenti treni subiscono variazioni.
- interCity notte 1558 Salerno – Torino P. Nuova nelle notti 11/12 e 18/19 aprile subisce variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi e aumento dei tempi di percorrenza.
- Regionali Veloci Torino – Milano direzione Milano sono cancellati da Torino P.N. a Novara e sostituiti con nuovi treni da Torino a Vercelli; istituito servizio bus tra Vercelli e Novara; il 19 aprile il treno RV 2019 è cancellato da Torino P.N. a Novara e sostituito con nuovo treno da Torino a Chivasso; istituito servizio bus tra Chivasso e Novara.
- Regionali Veloci Torino – Milano direzione Torino sono cancellati da Milano C.le a Vercelli e sostituiti con nuovi treni da Milano C.le a Novara; istituito servizio bus tra Novara e Vercelli; il 19 aprile il treno RV 2018 è cancellato da Novara a Torino P.N. e sostituito con nuovo treno da Chivasso a Torino P.N.; istituito servizio bus tra Novara e Chivasso.
- Regionali Ivrea – Novara e Chivasso – Novara sono cancellati da Vercelli a Novara; istituito servizio bus tra Novara e Vercelli. Inoltre, il 19 aprile i treni R 11393 e 11394 sono cancellati; istituito servizio bus tra Novara e Chivasso.
- Regionali Biella S. Paolo – Novara, Domodossola-Novara e Arona – Novara sono cancellati; istituito servizio bus.
L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale e non è ammesso il trasporto di bici.
I bus effettuano il servizio viaggiatori nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione di: CALTIGNAGA Bivio FS via Stazione (fermata SAF); BORGOTICINO direzione Novara: SS32 sottopasso FS incrocio via Sottoborgo; CARPIGNANO SESIA, via Minoretti bivio stazione FS v.le 5 Martiri; CUZZAGO Bivio FS, via Macugnaga altezza pensilina bus; DOMODOSSOLA Autostazione, via Bonomelli 3 fronte Polizia di Stato; GRAVELLONA TOCE Corso Sempione 170, palina bus bivio FS; MOMO SP17 Bivio FS via Stazione; OMEGNA C. Bivio FS, via IV Novembre; OMEGNA p. SS29 via Vaemenia fronte FS; ORTA MIASINO via Domodossola SP 229 (altez. concessionaria Citroen); PALLANZENO via Sempione pensilina bus prossimità stazione; PETTENASCO SS229 bivio FS viale Stazione; PIEVE VERGONTE Bivio FS, piazza Stazione; PREMOSELLO Bivio FS, via Sempione, altezza paline bus; ROVASENDA p. Paese Rotonda Monumento ai Caduti; SUNO SS229 bivio FS via XXV Aprile; VAPRIO D'AGOGNA SS229 bivio FS via Novara; VILLADOSSOLA direz. Domodossola via Bianchi Novello 43 palina bus; VILLADOSSOLA Direz. Novara Via Bianchi Novello 12, fronte bar "Buon Umor"; VOGOGNA OSSOLA Bivio FS, via Nazionale 186 (farmacia punto verde); BORGO VERCELLI fermata lato chiesa via T.Tasso, altezza palina STN, TRONZANO Via Lamarmora retro stazione (accesso tramite sottopasso), SALUGGIA S.P. 3 palina FS Largo Stazione, TORRAZZA S.P.90 bivio FS, via Roma.