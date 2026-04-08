Auto fuori strada a Salussola, intervengono i Carabinieri FOTO

Incidente nella mattinata di oggi mercoledì 8 aprile a Salussola, dove un’auto è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, intervenuti per accertare le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona.

Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’uscita di strada. Al momento non è chiaro se ci siano altri mezzi coinvolti, seguiranno aggiornamenti.