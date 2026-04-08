Incidente a Viverone: coinvolto un motorino, interviene il 118

È avvenuto nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, un sinistro stradale che ha coinvolto un motorino.

A Viverone è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e per i primi interventi di assistenza. All’arrivo degli agenti, i mezzi coinvolti erano già stati spostati e le parti avevano iniziato la compilazione del modulo di constatazione amichevole.

Per precauzione è stato richiesto anche l’intervento del 118. Il conducente del motorino ha riportato una contusione, ma dopo essere stato valutato dal personale sanitario sul posto, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.