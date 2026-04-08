Guasto tra Livorno Ferraris e Bianzè, disagi anche per i pendolari biellesi FOTO

Guasto tra Livorno Ferraris e Bianzè, disagi anche per i pendolari biellesi

Disagi nel pomeriggio di oggi mercoledì 8 aprile lungo la tratta ferroviaria tra Livorno Ferraris e Bianzè, a causa di un guasto a un treno che ha provocato rallentamenti alla circolazione.

L’inconveniente ha determinato ritardi e cancellazioni di diverse corse, con ripercussioni su tutta la linea. A farne le spese sono stati anche numerosi pendolari, tra cui quelli provenienti dal Biellese, che quotidianamente utilizzano il servizio ferroviario per spostarsi verso le principali direttrici.

La situazione ha generato disagi diffusi, soprattutto nelle ore pomeridiane, con tempi di attesa più lunghi e variazioni improvvise nei collegamenti.