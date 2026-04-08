Carta d’Identità Elettronica, boom di richieste: oltre 220 rilasci in 8 giorni

Prosegue con risultati positivi il funzionamento del sistema di prenotazione per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), che sta registrando un buon livello di adesione da parte dei cittadini.

Attualmente, l’organizzazione del servizio prevede, su base settimanale, due giornate con l’apertura di due sportelli dedicati e tre giornate in cui sono attivi tre sportelli. Nelle giornate con tre sportelli vengono messi a disposizione 54 appuntamenti giornalieri, mentre nelle giornate con due sportelli gli slot disponibili sono 36.

Il sistema risulta particolarmente efficiente anche in termini di gestione della domanda: fino a martedì 14 aprile, infatti, gli appuntamenti disponibili risultano tutti prenotati.

Per garantire la massima flessibilità e ottimizzare l’utilizzo degli slot, è prevista la possibilità per i cittadini di cancellare un appuntamento fino a 8 ore prima dell’orario fissato, così come è consentita la prenotazione fino a 2 ore prima. Questo meccanismo consente di rimettere rapidamente a disposizione eventuali slot liberati, permettendo ad altri utenti di accedere al servizio anche a ridosso dell’orario.

“Il sistema di prenotazione della Carta d’Identità Elettronica sta dimostrando di funzionare in modo efficace e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini,” dichiara l’assessore all’Ufficio Anagrafe Domenico Gallello - L’elevato tasso di prenotazioni e la piena occupazione degli slot confermano la validità dell’organizzazione adottata, che consente al tempo stesso flessibilità e ottimizzazione delle risorse disponibili.”