Pubblicità online: da proporsi a farsi trovare

Con i motori di ricerca la comunicazione digitale ha cambiato prospettiva: non è più solo l’impresa a cercare il pubblico, ma anche il cliente a cercare attivamente prodotti, servizi e soluzioni. Dalla pubblicità tradizionale agli annunci su Google, con l’eventuale supporto dei backlink da siti autorevoli e giornali online, il valore si sposta sulla capacità di essere presenti nel momento giusto, con contenuti chiari e pertinenti.

Atlantide approfondisce questo passaggio nel suo blog, spiegando perché oggi “farsi trovare” è una parte decisiva della strategia digitale.

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