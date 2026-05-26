I Borghi dell’Elvo tra fede, storia e natura: ecco il bando per servizio di noleggio e-bike

L’Unione Montana Valle Elvo, nell’ambito del progetto “I Borghi dell’Elvo tra fede, storia e natura”, rende noto che è stato pubblicato il bando per la concessione in locazione del servizio di noleggio e-bike per il periodo compreso tra la stagione estiva 2026 e la stagione estiva 2029.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio e sostenere il turismo lento e sostenibile, perseguendo finalità quali: garantire un adeguato servizio di accoglienza, offrire una struttura di appoggio agli escursionisti e promuovere la responsabilizzazione degli utenti rispetto agli eventuali rischi connessi alle condizioni dei percorsi interessati dall’itinerario ciclabile.

Potranno partecipare al bando imprenditori individuali, imprese – comprese le cooperative –, associazioni temporanee di imprese, associazioni con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale e delle attività sportive e ricreative, purché in possesso di regolare posizione fiscale e dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di noleggio e-bike. È inoltre ammessa la partecipazione di associazioni non profit.

Tutta la documentazione relativa al bando, nonché le modalità di partecipazione e ogni ulteriore informazione, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Unione Montana Valle Elvo.