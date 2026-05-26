Giornata mondiale senza tabacco, il Centro per il Trattamento del Tabagismo dell’ASL Biella in campo per la prevenzione e la lotta contro il fumo

Il 31 maggio di ogni anno ricorre la Giornata mondiale senza tabacco e il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è “Unmasking the appeal: countering tobacco and nicotine addiction” - “Svelare l’appeal: contrastare la dipendenza da nicotina e tabacco”.

Per celebrare la Giornata, i professionisti del Centro per il Trattamento del Tabagismo dell’ASL BI saranno a disposizione giovedì 28 maggio dalle 8 alle 16 presso l’atrio dell’Ospedale di Biella per rispondere a tutte le domande e curiosità rispetto al fumo di tabacco, ai prodotti a base di nicotina e al trattamento della dipendenza da nicotina.

Il Centro per il Trattamento del Tabagismo, in capo al Servizio per le Dipendenze - dell'ASL BI, diretto dal dott. Lorenzo Somaini, opera sul nostro territorio dal 2008 in entrambe le sedi di Biella e Cossato, e negli anni ha aiutato centinaia di pazienti in questo percorso: nel 2025 sono stati trattati 180 fumatori (98 uomini e 82 donne), con un'età compresa tra i 24 e gli 82 anni, ottenendo una significativa percentuale (95%) di ritenzione al trattamento, ovvero di pazienti che non abbandonano il percorso di cura, e di successi terapeutici. Inoltre, grazie al costante monitoraggio con i follow-up, è stato riscontrato un basso tasso di ricadute.

Nel corso degli ultimi mesi il tema della dipendenza da nicotina è ritornato fortemente alla ribalta grazie all’immissione in commercio di un “nuovo farmaco” per il trattamento del Disturbo da uso di tabacco, e soprattutto, al fatto che tale farmaco ha ottenuto la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nei casi in cui viene prescritto da un medico del Centro per il Trattamento del Tabagismo.

Questa novità rappresenta una piccola rivoluzione culturale nell’ambito del trattamento del tabagismo, di fatto relegato nel grande cesto dei vizi e delle abitudini/stili di vita e che invece, con questo piccolo passaggio, acquista una sua dignità come patologia a sé stante, meritevole di un trattamento specifico.

Nella realtà questo “nuovo farmaco”, la Citisina, è conosciuto e utilizzato dai centri antifumo già da diversi anni, sebbene fino ad ora essenzialmente come farmaco galenico, ovvero preparato appositamente dal farmacista.

“Il trattamento del tabagismo è un percorso decisamente più articolato e complesso della mera prescrizione di farmaci, che accompagna i pazienti verso una nuova condizione di “libertà” dalle catene della dipendenza – ha commentato Sonya Maugeri, coordinatrice del Centro per il Trattamento del Tabagismo (CTT) dell’ASL di Biella - La dipendenza da nicotina si inserisce in maniera subdola nella routine quotidiana della persona e, pur non stravolgendone la vita (come accade per altre dipendenze), ne condiziona la quotidianità in maniera significativa. Nell’arco della giornata di un tabagista, pressoché ogni gesto, ogni momento viene gestito in funzione della sigaretta”.

Il percorso di disassuefazione è un percorso lungo e articolato in cui il paziente viene accompagnato attraverso dei follow-up a cadenza regolare fino al primo anno di astensione, momento importante per ogni – a quel punto – ex-fumatore, che viene sancito dalla consegna dell’attestato.

Il Centro per il Trattamento del Tabagismo non si occupa esclusivamente di terapia e trattamenti, è infatti coinvolto nella prevenzione e nella lotta al tabagismo anche attraverso la compartecipazione a vari progetti all’interno del Piano Locale di Prevenzione (PLP).

Ad esempio, nell’ambito della rete WHP (Workplace Health Promotion – Luoghi di lavoro che Promuovono Salute), sono stati organizzati dei momenti formativi riguardo i danni da fumo di tabacco e prodotti a base di nicotina, in collaborazione con Formedil Biella.

Gli operatori sono inoltre coinvolti attivamente nelle attività del “Tavolo Primi 1000 giorni”, gruppo di lavoro che riunisce professionisti di varie discipline per supportare le famiglie dal concepimento ai primi 2 anni di vita del bambino.

L’accesso al Centro per il Trattamento del Tabagismo è libero e gratuito (fatta eccezione per eventuali costi legati ai trattamenti farmacologici, ad oggi tutti in Fascia C), non necessita di impegnativa da parte del Medico di Medicina Generale e avviene previo appuntamento da concordare ai seguenti recapiti telefonici:

- Biella: 015 15159170 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 15.30.

- Cossato: 015 15159453 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì dalle 15.30 alle 16, dal martedì al venerdì dalle 14 alle 16.