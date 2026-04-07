Viverone, fino a metà mese solo monete per i parcometri del lungolago

“Informiamo i gentili utenti che, salvo prolungamenti del disservizio, fino al 15 aprile i parcometri del lungolago di Viverone funzioneranno esclusivamente con pagamento tramite monete. Ci scusiamo per il temporaneo disagio e desideriamo rassicurare tutti che saranno presenti addetti ai parcometri per offrire supporto e assistenza, contribuendo a rendere più agevole l’utilizzo del servizio”. Lo rende noto il comune di Viverone sui propri canali social.

E aggiunge: “Stiamo lavorando per ripristinare al più presto il sistema completo, con soluzioni ancora più moderne ed efficienti, per migliorare l’esperienza di tutti gli utenti”.