Biella, i volontari della parrocchia a casa degli anziani: un servizio di preghiera per chi non può venire in chiesa

“Sei una persona malata o anziana e non riesci a venire in chiesa? Desideri pregare insieme? Chiamaci e noi verremo a incontrarti”. È il messaggio lasciato dai volontari della parrocchia di Santo Stefano, a Biella, a disposizione di chi ne ha necessità. È possibile contattare l’ufficio parrocchiale tutte le mattine, dalle 9 alle 12.30, al numero: 015.23521. Fatti portavoce di questo invito per i tuoi cari e i tuoi vicini di casa.