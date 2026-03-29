Charity Shop in festa a Mongrando: una giornata di solidarietà, a sostegno agli animali FOTO

Si è svolta domenica 29 marzo, a Mongrando, la festa di primavera organizzata dal Charity Shop Bulli e Pupe con la Coda, che in via Cabrino 44 ha accolto visitatori e sostenitori per una giornata dedicata alla condivisione e alla solidarietà.

Nel corso dell’iniziativa, i volontari hanno proposto colazioni e merende con dolci tradizionali e vegani, accompagnati da tè e caffè, contribuendo a creare un clima accogliente e conviviale.

Al centro della giornata il sostegno alle attività di recupero e cura degli animali seguiti dall’associazione, tra cui Thomas e Giulietto, indicati come simboli di resilienza insieme ad altri animali che, grazie al progetto, trovano una nuova possibilità.

Durante l’evento è stato inoltre possibile visitare il charity shop e acquistare numerosi articoli, tra cui bigiotteria, libri, giochi per bambini, puzzle, borse, scarpe e oggetti per la casa, sia nuovi sia usati in ottime condizioni. Presenti anche prodotti alimentari artigianali come biscotti, marmellate e dado vegetale. Il ricavato delle vendite contribuirà al finanziamento delle attività di salvataggio e assistenza portate avanti dall’associazione.