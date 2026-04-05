Sandigliano, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

Il Comune di Sandigliano organizza ogni anno il Centro Estivo per i bambini e ragazzi e in questi giorni ha iniziato la raccolta delle iscrizioni. Il centro estivo è rivolto prioritariamente ai minori residenti, ai non residenti ma frequentanti le scuole infanzia, primaria e primo anno Secondaria di Primo grado di Sandigliano, ai minori le cui famiglie svolgano attività lavorativa nel Comune di Sandigliano, ai minori i cui nonni risiedano nel Comune di Sandigliano. Potranno essere prese in considerazione domande di utenti non rientranti nei casi sopracitati qualora sia stata verificata da parte del Comune di Sandigliano la disponibilità, secondo la specifica tariffa prevista per i non residenti/non frequentanti.



Sul sito del Comune di Sandigliano sono disponibili le istruzioni per accedere al portale del contribuente ed inviare l'istanza d'iscrizione.

Per info: Ufficio Segreteria - Monica Baro - tel. 015691003 - 691560 int. 6, mail: sandigliano@ptb.provincia.biella.it

Per iscriversi è necessario utilizzare l'apposito PORTALE DEL CONTRIBUENTE accedendo all' Area Personale.

Tempi e scadenze

QUANDO

DATE DI SVOLGIMENTO:

SCUOLA PRIMARIA E I ANNO SECONDARIA DI I GRADO: dal 15 giugno al 31 luglio

SCUOLA INFANZIA: dal 6 luglio al 31 luglio

Orario: 7.30 -16.30



SCUOLA PRIMARIA E I ANNO SECONDARIA DI I GRADO

1° SETTIMANA da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno

2° SETTIMANA da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno

3°SETTIMANA da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio

4° SETTIMANA da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio

5° SETTIMANA da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio

6° SETTIMANA da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio

7° SETTIMANA da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio



SCUOLA INFANZIA

1° SETTIMANA da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio

2° SETTIMANA da lunedì 13 a venerdì 17 luglio

3° SETTIMANA da lunedì 20 a venerdì 24 luglio

4° SETTIMANA da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio