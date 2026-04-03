Ospedale, a Biella la dialisi si fa in movimento grazie alle due mini bike donate da ANED FOTO

L’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (ANED) ha recentemente donato due mini bike alla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ASL di Biella, diretta dal dottor Colombano Sacco, offrendo ai pazienti la possibilità di svolgere attività fisica regolare e monitorata direttamente durante le sedute di dialisi.

Si tratta in particolare di due pedaliere collocabili ai piedi del letto che vengono utilizzate per favorire la mobilizzazione degli arti inferiori, con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e psicologico dei pazienti che ogni giorno affrontano trattamenti impegnativi e di lunga durata, come la dialisi. Grazie a questi strumenti, già in utilizzo nel reparto, il paziente può svolgere esercizi a intensità variabile, migliorando la resistenza cardiovascolare, prevenendo la perdita di massa muscolare e riducendo il rischio di crampi.

Le mini bike trasformano il momento della dialisi, che costringe il paziente a restare fermo per diverse ore, in un’occasione per fare attività fisica leggera, con effetti positivi sul benessere generale della persona.

“Oggi per noi è un momento importante - ha commentato Rosetta Di Maio, referente ANED Biella - Le mini bike rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno affronta la malattia. Anche un piccolo movimento, per chi è costretto a letto o a lunghe ore di trattamento, può significare benessere fisico, autonomia e dignità. Dietro a questo traguardo c’è un grande lavoro fatto di dedizione e attenzione ai bisogni dei pazienti. Un ringraziamento va all’ASL BI, che ha dimostrato apertura al dialogo e disponibilità alla collaborazione, mettendo al centro la persona.”

“Per noi è una soddisfazione vedere questi strumenti già in utilizzo e apprezzati dai pazienti” - ha aggiunto Gian Luigi Giacomazzi, Segretario Regionale ANED Piemonte - “Oggi è anche un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione: bastano pochi esami per evidenziare i primi segnali di una possibile insufficienza renale. Le malattie renali interessano circa il 10% della popolazione mondiale e il 7% in Italia: individuarle tempestivamente significa garantire una migliore qualità di vita.”

“I pazienti in dialisi tendono spesso a condurre una vita sedentaria, con una conseguente riduzione del trofismo muscolare che può sfociare in una vera e propria condizione di sarcopenia. Quest'ultima non rappresenta soltanto un problema estetico, ma è un fattore critico che incide negativamente sulla qualità della vita, sull'autonomia funzionale e sulla prognosi dei pazienti” - ha sottolineato Il Dottor Colombano Sacco, Direttore della SC Nefrologia e Dialisi dell’ASL BI – “L’impiego di queste pedaliere durante la seduta dialitica — un dono prezioso e molto gradito da parte di ANED — permette di attuare protocolli di esercizio fisico dedicato. Si tratta di una delle strategie più efficaci e studiate per spezzare il circolo vizioso della sedentarietà. I benefici dell’attività fisica intradialitica, infatti, non si limitano al contrasto della sarcopenia: il movimento favorisce una maggiore efficienza della dialisi stessa, garantisce una migliore stabilità cardiovascolare e produce un impatto psicologico estremamente positivo, restituendo al paziente un ruolo attivo nel proprio percorso di cura. Un sentito ringraziamento ad ANED per questo importante contributo alla salute dei pazienti”.

Il servizio di Dialisi dell’ASL BI ha attualmente in carico 114 pazienti. Alla luce delle positive ricadute del progetto, proseguirà con la possibilità di ulteriori donazioni di mini bike a beneficio della Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Biella. Per informazioni o donazioni è possibile scrivere a segreteria.piemonte@aned-onlus.it o a donosalute@aslbi.piemonte.it

Il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò ha così commentato: “La Direzione Generale ringrazia ANED per la donazione e per la collaborazione costante nel promuovere la cultura della prevenzione e dell’attenzione al paziente, in una visione integrata di salute che unisce tecnologia, movimento e partecipazione attiva”.