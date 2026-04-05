Gaglianico, in Consiglio le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

È convocato per venerdì 10 aprile 2026 alle ore 19 il Consiglio comunale di Gaglianico. La seduta, aperta al pubblico, si terrà presso il municipio.

Diversi i punti all’ordine del giorno. Tra i principali figurano l’approvazione delle modifiche statutarie della società Atap S.p.A. e la convenzione tra il Cosrab di Biella e il Comune di Gaglianico per la concessione in comodato d’uso gratuito di fototrappole, strumenti destinati al contrasto dell’abbandono dei rifiuti.

Quest'ultima è una misura già adottata da altri Comuni del territorio biellese, tra cui Sala e Quaregna Cerreto, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e prevenire comportamenti scorretti.