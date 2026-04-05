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Biella | 05 aprile 2026, 16:00

Biella, AIB libera il sentiero D9: torna nuovamente percorribile FOTO

L'intervento ha liberato il passaggio che da Cossila conduce alla strada dei Galinit.

Biella, AIB libera il sentiero D9: torna nuovamente percorribile

Biella, AIB libera il sentiero D9: torna nuovamente percorribile

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile,  i volontari della squadra AIB Biella Orso sono intervenuti sul sentiero D9 per il taglio e la rimozione delle piante cadute nei giorni scorsi a causa del forte vento.

L’intervento ha permesso di ripristinare il passaggio lungo il tracciato che dal campo da calcio di Cossila conduce alla strada dei Galinit, tornando così a garantire una percorrenza in sicurezza per escursionisti e frequentatori della zona.

Il collegamento è stato riaperto ed è di nuovo percorribile senza criticità.

C.S. AIB Biella Orso, G. Ch.

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