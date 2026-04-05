Biella, AIB libera il sentiero D9: torna nuovamente percorribile FOTO

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile, i volontari della squadra AIB Biella Orso sono intervenuti sul sentiero D9 per il taglio e la rimozione delle piante cadute nei giorni scorsi a causa del forte vento.
L’intervento ha permesso di ripristinare il passaggio lungo il tracciato che dal campo da calcio di Cossila conduce alla strada dei Galinit, tornando così a garantire una percorrenza in sicurezza per escursionisti e frequentatori della zona.
Il collegamento è stato riaperto ed è di nuovo percorribile senza criticità.