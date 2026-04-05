Biella, il messaggio del vescovo Farinella: “Giunga a tutti l’augurio di una Pasqua vera” VIDEO

“Quando il cuore dell’uomo si appesantisce si rischia di chiudersi e di diventare prigionieri della paura. La Pasqua, invece, è la luce sottile che vince quello stato d’animo. È la luce del Risorto che rischiara le nostre tenebre e che entra in noi senza fare rumore ma con una forza che fa rotolare quella pietra posta davanti al Santo Sepolcro”. A parlare il vescovo di Biella Roberto Farinella, in occasione del tradizionale messaggio rivolto alla comunità nel giorno della Santa Pasqua.

E aggiunge: “Dove risorge oggi Cristo? Dov’è la resurrezione del Signore in questo nostro tempo? È nei nostri cuori: trasforma l’angoscia in fiducia, sprona a gesti di bontà e amore che vediamo intorno a noi, anche se sappiamo che fa più rumore il male rispetto al bene quasi mai citato”.

Da qui, una riflessione profonda, condivisa da Monsignor Farinella nel suo videomessaggio: “Là dove ci sono ferite, segni di distruzione, può nascere il fiore della speranza. Quel fiore è Cristo che rinasce in noi. Non risparmiamoci nell’amore e nel rapporto quotidiano con gli altri, specialmente nelle situazioni che richiedono fatica. Neanche Cristo si è risparmiato. Giunga a tutti l’augurio di una Pasqua vera e luminosa, capace di far sbocciare il fiore della vita nel nostro cuore”.