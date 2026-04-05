Quartiere Pavignano–Vaglio Colma: convocato il Consiglio di Quartiere l’8 aprile

È stato convocato il Consiglio di Quartiere Pavignano–Vaglio Colma mercoledì 8 aprile alle ore 20.45, presso la sala di via L. Rappis 11.
Tra i punti all’ordine del giorno, è previsto l’incontro con il presidente dell’Asilo Bonziglia, Gianpaolo Aglietta, oltre a comunicazioni del presidente del quartiere sugli strumenti di informazione e comunicazione a disposizione dei residenti.
Si discuterà inoltre della situazione di degrado in via Rappis, in particolare in relazione al posizionamento dei rifiuti nei pressi dei contenitori HUMANA, e verranno forniti aggiornamenti sullo stato del cantiere in via Pettinengo.
L’incontro si concluderà con lo spazio dedicato a eventuali ulteriori segnalazioni e interventi.
Il presidente del quartiere, Filippo Narese, invita la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo dei residenti nella vita del territorio.