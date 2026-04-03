Valdilana, concluso nelle scuole il progetto “Gaming, Gambling e Taxi”

Mercoledì scorso, 25 marzo, presso l’Aula Magna dell’IIS Gae Aulenti, con sede a Valdilana, si è tenuto l’incontro finale del progetto “Gaming, Gambling e Taxi”, promosso dal Servizio SER.D. dell’ASL e dal Comune e rivolto alle classi del biennio delle scuole superiori del territorio.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al gioco d’azzardo online, contribuendo alla formazione di futuri adulti più consapevoli, capaci di compiere scelte autonome e di sviluppare un approccio critico alla realtà – sottolinea il Comune - Dopo gli incontri formativi svolti nelle classi aderenti al progetto, condotti dalla Dott.ssa Loredana Acquadro e dal suo team di professionisti del SER.D., il percorso si è concluso con un momento speciale: l’intervento di Paolo Canova dell’agenzia TAXI 1729 di Torino, dal titolo ‘Fate il nostro gioco’. Attraverso un approccio coinvolgente, interattivo e anche divertente, Canova ha mostrato agli studenti come la matematica sia alla base dei meccanismi del gioco d’azzardo, sfatando il mito della fortuna e offrendo strumenti concreti per comprendere meglio questi fenomeni”.