Carabinieri, bel gesto in casa di riposo: a Crevacuore un dono di Pasqua tra solidarietà e vicinanza

In occasione delle imminenti festività pasquali, nella giornata di ieri, 2 aprile, i Carabinieri della Stazione di Crevacuore hanno fatto visita agli ospiti della locale Casa di Riposo. Un incontro semplice ma carico di significato, volto a portare un sorriso agli anziani e a testimoniare la costante presenza dell’Arma sul territorio, non solo come presidio di legalità, ma anche come punto di riferimento umano e sociale.

Durante la visita, i militari hanno trascorso del tempo con i residenti della struttura, scambiando auguri e parole di conforto. L’iniziativa ha voluto ribadire il legame profondo che unisce l'Arma alle fasce più fragili della popolazione, sottolineando l’importanza dell’ascolto e della prossimità. Un pensiero per chi lavora Oltre alla vicinanza agli ospiti, i Carabinieri hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale al personale della struttura. Come segno di stima per l'impegno quotidiano è stata donata una colomba pasquale agli addetti che il giorno di Pasqua saranno regolarmente in servizio, garantendo assistenza e cure agli anziani anche durante le festività.

"Questo piccolo gesto vuole essere un segno di profonda gratitudine per chi lavora instancabilmente al servizio dei nostri anziani, ancor più nei giorni di festa - hanno commentato i rappresentanti della Stazione - La nostra divisa è al servizio della comunità in ogni sua forma, e la solidarietà verso chi soffre o chi si prende cura degli altri è parte integrante della nostra missione."

L’incontro si è concluso in un clima di grande commozione e gratitudine, confermando come la sinergia tra istituzioni e realtà assistenziali locali sia fondamentale per alimentare quel senso di comunità che rende il territorio più unito e sicuro.