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Valle Elvo | 02 aprile 2026, 18:00

Mongrando, lo storico cantoniere va in pensione: il tributo del Comune

Mongrando, lo storico cantoniere va in pensione: il tributo del Comune (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

Mongrando, lo storico cantoniere va in pensione: il tributo del Comune (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

Il Comune di Mongrando rende omaggio a Renzo Zacchero, storico cantoniere del paese. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nella sala consiliare. 

Lo riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Un momento semplice ma davvero sentito dove abbiamo salutato Renzo per il suo meritato pensionamento, circondato dall’affetto di colleghi, amministratori e amici. Un’occasione riuscita, fatta di sorrisi, strette di mano e tanti ricordi condivisi, per dire grazie a una persona che ha dedicato anni di lavoro al nostro territorio con impegno e serietà.  La partecipazione e il clima di amicizia hanno reso questo saluto ancora più significativo, dimostrando quanto Renzo sia stato apprezzato da tutti. Grazie Renzo, e buona pensione! Che questo nuovo inizio sia ricco di soddisfazioni e serenità”.

g. c.

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