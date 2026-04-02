Mongrando, lo storico cantoniere va in pensione: il tributo del Comune

Il Comune di Mongrando rende omaggio a Renzo Zacchero, storico cantoniere del paese. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nella sala consiliare.

Lo riporta l’amministrazione comunale sui propri canali social: “Un momento semplice ma davvero sentito dove abbiamo salutato Renzo per il suo meritato pensionamento, circondato dall’affetto di colleghi, amministratori e amici. Un’occasione riuscita, fatta di sorrisi, strette di mano e tanti ricordi condivisi, per dire grazie a una persona che ha dedicato anni di lavoro al nostro territorio con impegno e serietà. La partecipazione e il clima di amicizia hanno reso questo saluto ancora più significativo, dimostrando quanto Renzo sia stato apprezzato da tutti. Grazie Renzo, e buona pensione! Che questo nuovo inizio sia ricco di soddisfazioni e serenità”.