Gaglianico, parte il Concorso “Borgo dei Fiori”. L'appello: "Abbelliamo il paese"

La Pro Loco di Gaglianico, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Gruppo Alpini Gaglianico - Arcieri – C.R.C. - Comitato di San Pietro - Banda Musicale - Oratorio - A.P.D. U.S. Gaglianico - A.S.D. Gaglianico 1974 - A.G.T.L. - Federazione Europea Yama Bushi, si fa promotrice di un progetto di miglioramento del territorio, invitando le famiglie a mettere a dimora il maggior numero possibile di piante fiorite, di qualsiasi varietà e colore, al fine di abbellire, profumare e rendere più piacevole il paese.

La partecipazione al Concorso “Borgo dei Fiori”, che prevede la categoria " Miglior Giardino Fiorito" è gratuita e libera a tutti i cittadini di Gaglianico. I giardini dovranno essere fronte strada, allo scopo di migliorare l'arredo urbano. Per poter partecipare al concorso è necessario compilare l'apposito modulo disponibile nei vari esercizi commerciali e bar del paese, e consegnarlo presso gli uffici comunali, entro il 2 giugno 2026.

La premiazione avverrà nell'ambito della festa di San Pietro nella giornata di domenica 28 giugno 2026. Saranno premiati i primi 10 classificati. La giuria sarà composta da 5 persone: un componente del consiglio comunale, un addetto ai lavori di floricultura, un rappresentante della Pro Loco, un rappresentante del comitato di San Pietro e un rappresentante Gruppo Alpini Gaglianico.