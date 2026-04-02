Primi passi con l’inglese: a Vigliano Biellese torna il corso gratuito per gli over 65

Dopo il successo dei precedenti cicli, ritorna l'appuntamento con "Primi passi con l’inglese", un percorso pensato specificamente per i cittadini over 65 che desiderano familiarizzare con la lingua più parlata al mondo. L’iniziativa, che si terrà presso il Centro Incontro Villa Comotto, è completamente gratuita e aperta a tutti, anche a chi parte da zero. Non si tratta di un accademico corso di lingue, ma di un ciclo di incontri pratici per impadronirsi di termini ed espressioni che ormai fanno parte della nostra quotidianità.



"Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e abbattere le barriere linguistiche - osserva il sindaco Cristina Vazzoler - Mantenere la mente in esercizio è fondamentale a ogni età e imparare l'inglese oggi significa fornire vero ossigeno ai nostri neuroni. Questo percorso non solo aiuta a migliorare le capacità di concentrazione, ma ci permette di acquisire quelle parole chiave — dai termini digitali come cloud e device, passando dalle terminologie anglofone utilizzate dai media — indispensabili per restare connessi con il mondo moderno".



L’assessore alle Politiche Sociali, Elena Ottino, aggiunge: "Vogliamo che questo corso sia un'occasione di socialità e scoperta. Grazie alla guida di un coach linguistico, i partecipanti impareranno a decifrare i termini anglofoni che ci circondano, acquisendo abilità che spaziano dal sapersi orientare tra le impostazioni di uno smartphone alla soddisfazione di saper ordinare una cena o chiedere un'informazione durante un viaggio all'estero. Il percorso è pensato per essere flessibile. Ogni lezione affronta un tema specifico, permettendo a chiunque di inserirsi in qualsiasi momento del ciclo, garantendo un apprendimento senza stress e alla portata di tutti".



Gli incontri si terranno presso il Centro Incontro Villa Comotto nelle seguenti date:

• Mercoledì 8 aprile: ore 15.00 – 16.00

• Lunedì 20 aprile: ore 16.00 – 17.00

• Mercoledì 6 maggio: ore 15.00 – 16.00

• Mercoledì 13 maggio: ore 15.00 – 16.00

• Lunedì 25 maggio: ore 16.00 – 17.00

• Mercoledì 3 giugno: ore 15.00 – 16.00

La partecipazione è gratuita per i cittadini over 65. Per informazioni contattare il numero 015 512391.