Candelo, una manovra azzardata provoca l’incidente tra due auto

Non ci sono stati feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 31 marzo, a Candelo. A rimanere coinvolte due auto: stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe effettuato una manovra azzardata che avrebbe causato l’impatto tra i due veicoli in transito. In seguito si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro. Gli accertamenti sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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