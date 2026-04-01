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CRONACA | 01 aprile 2026, 13:30

Candelo, una manovra azzardata provoca l’incidente tra due auto

Candelo, una manovra azzardata provoca l’incidente tra due auto (foto di repertorio)

Candelo, una manovra azzardata provoca l’incidente tra due auto (foto di repertorio)

Non ci sono stati feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 31 marzo, a Candelo. A rimanere coinvolte due auto: stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe effettuato una manovra azzardata che avrebbe causato l’impatto tra i due veicoli in transito. In seguito si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro. Gli accertamenti sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

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