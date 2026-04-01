Candelo, una manovra azzardata provoca l’incidente tra due auto

Non ci sono stati feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 31 marzo, a Candelo. A rimanere coinvolte due auto: stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe effettuato una manovra azzardata che avrebbe causato l’impatto tra i due veicoli in transito. In seguito si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro. Gli accertamenti sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.