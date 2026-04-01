Scuola: in arrivo le vacanze di Pasqua

Ci siamo quasi: gli studenti hanno iniziato questa settimana con il sorriso perchè sono andati a scuola solamente per qualche giorno.

Dietro l'angolo ci sono le vacanze di Pasqua: inizieranno domani giovedì 2 aprile per chiudersi l'8 aprile.

Torneranno a seguire le lezioni subito dopo Pasquetta, mercoledì 8 aprile.

Si tratta anche dell’ultima interruzione prolungata prima della fine delle lezioni: da qui a giugno in calendario resteranno soprattutto ormai ponti e festività isolate. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, nel 2026 cade di sabato e non determina giorni aggiuntivi per chi già attua la settimana corta, mentre il 1° maggio cade di venerdì, favorendo in diverse regioni come in Piemonte un ponte. Sempre da noi in Piemonte ci sarà poi la sospensione del 1° giugno, ponte col 2 giugno di martedì.